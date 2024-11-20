Внимание! Сирены нового поколения: в Краснодаре прозвучат тестовые сигналы системы оповещения

В рамках испытаний включат 105 современных электросирен, которые установили в этом году. Новое оборудование протестируют на функциональность, чтобы убедиться в его надежности и готовности к экстренным ситуациям.
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