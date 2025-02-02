На перекрестке Челябинска сбили двух пешеходов с разницей в 10 минут

На перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы в Челябинске произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, которых сбили, когда они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии