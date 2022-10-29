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Для «чемпионского» шлема Ферстаппена использовали настоящее золото

Для «чемпионского» шлема Ферстаппена использовали настоящее золото

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет выступать в шлеме с настоящим золотом. Расцветка на оставшиеся гонки сезона-2022 посвящена второму титулу Макса: нидерландец выбрал золотой цвет, на шлеме размещены две звезды и надпись «чемпион мира».

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