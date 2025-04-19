В США предрекли сложную реакцию Зеленского на предложение по урегулированию конфликта

WP: Зеленскому будет трудно проглотить предложенный США вариант сделки о мире Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет «трудно проглотить» предложенный Белым домом вариант сделки по мирному урегулированию конфликта.
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