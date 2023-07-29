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Как правильно обрабатывать кошек от блох в домашних условиях

Как правильно обрабатывать кошек от блох в домашних условиях

В летний период многие семьи буквально переезжают на дачи, забирая с собой домашних питомцев. И если в городской квартире у кота риск подхватить блох не велик, то летом на природе животное может легко стать жертвой этих неприятных насекомых.

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