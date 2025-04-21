Протоиерей Харитонов: оставшиеся после Пасхи яйца нужно закопать

Куличи и яйца, освященные к Пасхе, нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов сказал в интервью «Вечерней Москве».
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