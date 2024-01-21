"Штаны на нём были спущены!": В Ленинградской области ищут мигранта, публично лапавшего детей

В Ленинградской области продолжаются поиски мигранта, который на людях лапал женщин и детей. Очевидцы настаивают: "Штаны на нём были спущены!"В Ленинградской области пассажирка маршрутки сняла на видео мужчину восточной внешности, который сел в салон маршрутки возле метро "Проспект большевиков" и направлялся в Янино-1.