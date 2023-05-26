Журнал «Профиль»

13 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Карина Дарцева
    Давно пора!Кабмин РФ рассмат...
  • виталий панов
    Слишком мягкий приговор для зажравшихся мошенников!Тем более статья за мошенничество в УК считается лёгкой,по ней мож...Похитившим имущес...
  • Ole Ole
    Дураки вы, финны, чё не жилось сытно и спокойно?!?Финляндия постави...

СМИ: ФБР раскрыло информацию о стороннике ИРА, который рассказывал о планах убить королеву

СМИ: ФБР раскрыло информацию о стороннике ИРА, который рассказывал о планах убить королеву

В прессу попали документы Федерального бюро расследований, касающиеся возможного заговора Ирландской республиканской армии (ИРА) с целью убийства Елизаветы II во время ее визита в США в 1983 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх