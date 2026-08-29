Двухлетний сын режиссера Демкина пропал в Ленобласти

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Ленобласти ведутся поиски пропавшего ребенка. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в мессенджере "МАКС".
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