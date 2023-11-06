Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рунет может стать ядовитым болотом по образцу обычных СМИ

Рунет может стать ядовитым болотом по образцу обычных СМИ

В России ввели маркировку рекламы в интернете. Теперь всю рекламу в блогах, в соцсетях, на форумах, в СМИ и так далее надо обязательно маркировать — помечать специальным токеном и сообщать о ней в Роскомнадзор.

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