Рунет может стать ядовитым болотом по образцу обычных СМИ

В России ввели маркировку рекламы в интернете. Теперь всю рекламу в блогах, в соцсетях, на форумах, в СМИ и так далее надо обязательно маркировать — помечать специальным токеном и сообщать о ней в Роскомнадзор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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