Капитан «Кэпиталз» Овечкин заявил, что не следит за рейтингами игроков НХЛ

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения низким местам, которые он занимает в ряде рейтингов хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения низким местам, которые он занимает в ряде рейтингов хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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