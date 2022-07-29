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Капитан «Кэпиталз» Овечкин заявил, что не следит за рейтингами игроков НХЛ

Капитан «Кэпиталз» Овечкин заявил, что не следит за рейтингами игроков НХЛ

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения низким местам, которые он занимает в ряде рейтингов хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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