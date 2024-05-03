Макс Ферстаппен: Даже 250 миллионов евро недостаточно для перехода в Mercedes-AMG

Getty Images / Red Bull Content PoolУход главного конструктора Red Bull Racing Эдриана Ньюи из команды в 2025 году усилил слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes-AMG, но сам голландец категорически отвергает эту возможность.
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