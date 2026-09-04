«Рособоронэкспорт» представит в Египте российские оружейные новинки для ВВС и ПВО

Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026, который пройдет в Арабской Республике Египет на территории международного аэропорта г.
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