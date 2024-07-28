Засада в Мали на Вагнера. Много наших убито, взято в плен. Кто стоит за туарегами?

В

Валерий

Выводить надо от туда и вагнеровцев и другие войска, раз там война идет десятками лет. А на прощание применить тактическое ядерное по тому подразделению которое добивало раненных бойцов. Это будет абсолютно показательный пример для любителей воевать чужими руками - как в Европе , за океаном и вообще всему миру.