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Засада в Мали на Вагнера. Много наших убито, взято в плен. Кто стоит за туарегами?

Засада в Мали на Вагнера. Много наших убито, взято в плен. Кто стоит за туарегами?

Печальные новости пришли с африканского континента, где несут службу бойцы ЧВК "Вагнера". Стало известно, что местные боевики устроили засаду на наших воинов, которые колонной шли вместе с военнослужащими армии Мали.

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Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
Сколько десятилетий американцев били крестьяне в сандалиях - из Кореи, Вьетнама и Афганистана?
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4 час.
В
Валерий
Выводить надо от туда и вагнеровцев и другие войска, раз там война идет десятками лет. А на прощание применить тактическое ядерное по тому подразделению которое добивало раненных бойцов. Это будет абсолютно показательный пример для любителей воевать чужими руками - как в Европе , за океаном и вообще всему миру.
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1 час.
Михаил Степанченко
По Вашей неразумной башке постучать тактическим молоточком, что бы мозги встали на место.
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1 час.

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