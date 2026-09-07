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Ключевые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Ключевые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, в то время как индексы Гонконга, Австралии и Индии показали отрицательную динамику.

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