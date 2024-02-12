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Инфекционист Миронов: Родителям важно наладить контакт между врачом и ребенком

Инфекционист Миронов: Родителям важно наладить контакт между врачом и ребенком

Врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №1 Депздрава Москвы Игорь Миронов сообщил, что иногда во время пребывания ребенка в стационаре важно, чтобы родитель помогал наладить доверительные отношения с врачом.

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