Инфекционист Миронов: Родителям важно наладить контакт между врачом и ребенком

Врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №1 Депздрава Москвы Игорь Миронов сообщил, что иногда во время пребывания ребенка в стационаре важно, чтобы родитель помогал наладить доверительные отношения с врачом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии