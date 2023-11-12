СМИ узнали об использовании упавшего вертолета США при эвакуации американцев

Пентагон отправил вертолет Вооруженных сил США, впоследствии потерпевший крушение над Средиземным морем, из-за опасений возможного разрастания палестино-израильского конфликта и потенциальной эвакуации американцев из Израиля и Ливана.
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