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Ксения Собчак, Бен Аффлек, Кейси Аффлек с сыном и Пенелопа Крус посетили Венецианский кинофестиваль

Ксения Собчак, Бен Аффлек, Кейси Аффлек с сыном и Пенелопа Крус посетили Венецианский кинофестиваль

В Венеции продолжается 83-й международный кинофестиваль. На красную дорожку премьерных показов вышли: Ксения Собчак, Бен Аффлек, его младший брат Кейси Аффлек с 22-летним сыном Индианой и возлюбленной Кейли Коуэн, а также Пенелопа Крус.

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