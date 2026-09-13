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Аргументы и Факты

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ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС более 10 раз с 12 сентября

ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС более 10 раз с 12 сентября

Украинские боевики провели не менее 10 атак на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с вечера субботы, сообщается в канале ЗАЭС в мессенджере МАХ.

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