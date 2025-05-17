Дания направит Киеву $630 млн на артиллерийские установки и боеприпасы

СТОКГОЛЬМ, 17 мая. /ТАСС/. Дания предоставит Украине 26-й по счету пакет помощи, в который войдут артиллерийские установки, боеприпасы, материальная часть для истребителей, а также расширенная тренировочная программа.
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