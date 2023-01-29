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Евгений Рукавицын: «Победа Губановой лишний раз доказывает, что российская тренерская методика работает»

Тренер Евгений Рукавицын высказался о победе своей ученицы – грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

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