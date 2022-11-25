Несекретные материалы

13 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Юдаева
    Да, было больно за решение Онуфрия.Не верилось. Но никто не знает, чем он руководствовался, спасением личной жизни, и...УПЦ: предательств...
  • Иван Щукин
    А что нельзя было проконсультироваться с Губернатором и найти какой то компромисс, а сразу написать что "фигу" Вам!? ...«Мы вас туда не п...
  • Иван Щукин
    Вот такая у нас "вертикаль власти"!«Мы вас туда не п...

Полиция Сан-Франциско просит разрешения для роботов убивать подозреваемых

Полиция Сан-Франциско просит разрешения для роботов убивать подозреваемых

Демократия в развитии. Полиция Сан-Франциско просит власти разрешить ей применение боевых роботов для ликвидации подозреваемых.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх