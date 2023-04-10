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«Тинькофф» спрогнозировал рост стоимости пасхального кулича на 46%

«Тинькофф» спрогнозировал рост стоимости пасхального кулича на 46%

Стоимость пасхального кулича в текущем году по сравнению с 2020 годом увеличится на 46%, до 193 руб. Об этом говорится в результатах исследования проекта Tinkoff Data.

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