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Zcash планирует обновление основной сети NU7 на ноябрь

Zcash планирует обновление основной сети NU7 на ноябрь

Разработчики Zcash наметили активацию обновления NU7 в основной сети на 5 ноября после того, как организации и инженерные команды достигли «единогласного согласия» относительно его содержания и предполагаемых сроков реализации.

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