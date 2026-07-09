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«Жду от Сабониса огромных успехов на подборах и помощи с победными привычками». Скотт Перри описал планы «Кингз» на ветеранов

«Кингз» проходят начальный этап реорганизации. Генменеджер Скотт Перри обрисовал текущее состояние и планы на ветеранов команды.

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