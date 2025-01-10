Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посол РФ в Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Посол РФ в Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию будут учитываться Россией при военном планировании, так как свидетельствует о том, что в Вашингтоне не заинтересованы в военно-политической стабильности в Арктике, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

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