Посол РФ в Дании прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию будут учитываться Россией при военном планировании, так как свидетельствует о том, что в Вашингтоне не заинтересованы в военно-политической стабильности в Арктике, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
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