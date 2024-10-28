Вдову погибшего "Гудвина" объявили в розыск: Собчак отвлеклась от травли Соловьёва и переключилась на этот эпизод

В одной из самых резонансных историй о фронте, рассказанных самими бойцами, появился новый поворот. Ранее стало известно, что "Эрнест" и "Гудвин" отправились на опасное задание в один конец – после публикации их предсмертного видео и обвинений в сторону своего командира, на это обратила внимание Ксения Собчак.