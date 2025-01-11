🚨 За сутки в Крыму произошло две аварии По информации ГУ МЧС России по Крыму, дорожно-транспортные происшествия случились в Первомайском и Симферопольском районе.
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🚨 За сутки в Крыму произошло две аварии По информации ГУ МЧС России по Крыму, дорожно-транспортные происшествия случились в Первомайском и Симферопольском районе.