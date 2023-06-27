Елисей Гречкосей: как правильно загадывать желание 27 июня

Согласно церковному календарю, на 27 июня приходится День памяти святого Елисея или Элиша. Житие пророка Елисея Согласно преданию, библейский пророк Элиша, известный в православной традиции как Елисей, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана.
Согласно церковному календарю, на 27 июня приходится День памяти святого Елисея или Элиша. Житие пророка Елисея Согласно преданию, библейский пророк Элиша, известный в православной традиции как Елисей, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана.
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