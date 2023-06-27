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Елисей Гречкосей: как правильно загадывать желание 27 июня

Елисей Гречкосей: как правильно загадывать желание 27 июня

Согласно церковному календарю, на 27 июня приходится День памяти святого Елисея или Элиша. Житие пророка Елисея Согласно преданию, библейский пророк Элиша, известный в православной традиции как Елисей, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана.

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