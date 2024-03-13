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Яхты олигархов наносят ответный удар

Яхты олигархов наносят ответный удар

Крайне патриотичную позицию неожиданно заняли яхты российских олигархов, который разоряют американскую экономику.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Автор тактично умолчал о том, что, прежде чем нанести смертельный удар американской экономике, яхты нанесли еще более смертельный удар нашей экономике. Неужели кто- то наивно думает, что олигархи строили их на свою зарплату? А я вот думаю о том, сколько поликлиник осталось недостроенными. Сколько школ закрылись... Эти деньги украдены у народа. А что до этих «убытков», которые сейчас терпят американцы, то ведь наши олигархи найдут способ их скомпенсировать. За наш с вами счет, разумеется. Лишь бы получить свои яхты обратно!
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20 час.
Mихаил Р
Да затопиь её и дело с концом.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Утопить вместе с владельцами...
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2 час.

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