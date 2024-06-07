Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в сбыте наркотического средства

В результате операции сотрудников Госавтоинспекции Центрального административного округа (ЦАО) Московской области был задержан 40-летний мужчина, который подозревается в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона общим весом более 500 граммов.
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