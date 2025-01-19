Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Жастлек Жакупов
    Собрать их всех в однм месте и устроить ночь длинных нож@й!!!Евреи обнаружили ...
  • Константин Дмитриев
    Холокост ? А сколько славян было уничтожено в тот же период времени ?! А среди "поуехавших" и пытающихся учить русски...Евреи обнаружили ...
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    Евреи обнаружили ...

"Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕНЬГИ": ПРОДЮСЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА УКРАЛ У РУССКИХ ПОБЕДУ И ВЫШЕЛ СУХИМ ИЗ ВОДЫ?

"Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕНЬГИ": ПРОДЮСЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА УКРАЛ У РУССКИХ ПОБЕДУ И ВЫШЕЛ СУХИМ ИЗ ВОДЫ?

(Прямо на лице написано- жулик и мерзавец.) Проведение СВО диктует всем понятную логику: Россия должна защитить своё будущее от врагов внешних и внутренних.

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Комментарии
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Михалыч
Не случайно америкосы лишили нас ИДЕИ с помощью которой можно объединить народ и повести его к Победам, но и свободно насаждают свою идеологию, главный смысл которой &quot;разделять и властвовать&quot; над душами людей, в то время как либеральная элита паразитирует на дармовом труде россиян  и мигрантов и делает это безнаказанно, т.к. нет ГЛАВНОГО мерила их подрывной предательской деятельности - ИДЕИ.
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10 час.
Владимир Елкин
Михаил! На всех этих харях написано: &quot;Вор&quot;! Но воры чувствуют себя прекрасно среди таких же....руководителей безидейных СМИ. Тот же непотопляемый(!) эрнст, той же породы и швыдкие с любимовыми....Каков поп, такой и приход! И на всех их не хватит никаких Бастрыкиных!!! Рыба гниет с головы!
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9 час.
Андрей Тихонов
Очередная жидовская рожа....
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3 час.

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