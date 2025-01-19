"Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕНЬГИ": ПРОДЮСЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА УКРАЛ У РУССКИХ ПОБЕДУ И ВЫШЕЛ СУХИМ ИЗ ВОДЫ?

Михалыч

Не случайно америкосы лишили нас ИДЕИ с помощью которой можно объединить народ и повести его к Победам, но и свободно насаждают свою идеологию, главный смысл которой "разделять и властвовать" над душами людей, в то время как либеральная элита паразитирует на дармовом труде россиян и мигрантов и делает это безнаказанно, т.к. нет ГЛАВНОГО мерила их подрывной предательской деятельности - ИДЕИ.