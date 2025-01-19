(Прямо на лице написано- жулик и мерзавец.) Проведение СВО диктует всем понятную логику: Россия должна защитить своё будущее от врагов внешних и внутренних.
"Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕНЬГИ": ПРОДЮСЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА УКРАЛ У РУССКИХ ПОБЕДУ И ВЫШЕЛ СУХИМ ИЗ ВОДЫ?
Комментарии
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Михалыч
Не случайно америкосы лишили нас ИДЕИ с помощью которой можно объединить народ и повести его к Победам, но и свободно насаждают свою идеологию, главный смысл которой "разделять и властвовать" над душами людей, в то время как либеральная элита паразитирует на дармовом труде россиян и мигрантов и делает это безнаказанно, т.к. нет ГЛАВНОГО мерила их подрывной предательской деятельности - ИДЕИ.
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10 час.
Владимир Елкин
Михаил! На всех этих харях написано: "Вор"! Но воры чувствуют себя прекрасно среди таких же....руководителей безидейных СМИ. Тот же непотопляемый(!) эрнст, той же породы и швыдкие с любимовыми....Каков поп, такой и приход! И на всех их не хватит никаких Бастрыкиных!!! Рыба гниет с головы!
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9 час.
Андрей Тихонов
Очередная жидовская рожа....
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3 час.
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