Маски чумного доктора в России подорожали на 500% из-за тренда

В России за неделю спрос на маски чумного доктора вырос более чем на 500%. Вирусный тренд в соцсетях, связанный с новостями из Иркутской области, стал причиной роста популярности аксессуара на маркетплейсах, где цена за комплект достигает 28,5 тысячи рублей.