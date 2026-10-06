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Царьград

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Маски чумного доктора в России подорожали на 500% из-за тренда

Маски чумного доктора в России подорожали на 500% из-за тренда

В России за неделю спрос на маски чумного доктора вырос более чем на 500%. Вирусный тренд в соцсетях, связанный с новостями из Иркутской области, стал причиной роста популярности аксессуара на маркетплейсах, где цена за комплект достигает 28,5 тысячи рублей.

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