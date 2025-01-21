ВСУ обстреляли три школы в Горловке

СЦКК: при обстрелах ВСУ в Горловке были повреждены три школы Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщила пресс-служба управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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