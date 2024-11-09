А как же свадьба? 18-летняя возлюбленная Григория Лепса рассказала о планах на ближайшее будущее

И, кажется, брак с известным певцом туда не входит. Пока Григорий Лепс на всех интервью рассказывает, что готов вновь связать себя узами брака со своей 18-летней девушкой Авророй Кибой, девушка об этом даже не думает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии