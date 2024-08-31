Интеллектуальная провокация Рене Магритта, или Поиски смыслов картины «Сын человеческий»

Рене Магритт. Сын человеческий, 1964 | Фото: arthistory.ru Бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт – один из самых загадочных и неоднозначных художников, чье творчество всегда вызывало массу вопросов.
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