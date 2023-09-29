Кроссовер Kia EV9 оказался самым доступным авто в своем сегменте: объявлена цена его начальной версии

Стало известно, во сколько обойдется электрокроссовер Kia EV9 2024. Корейский производитель объявил ценник на новую модель, которая в базе на рынке США будет предложена за 5,32 млн в рублевом эквиваленте.
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