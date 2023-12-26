Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия накопила ресурсы и снова имеет кратное преимущество, – бежавший в США предатель 

Россия накопила ресурсы и снова имеет кратное преимущество, – бежавший в США предатель 

Все разговоры о том, что Россия перенапряглась, ей нечем и некем воевать, и ВСУ вот-вот победят, не соответствуют действительности.

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