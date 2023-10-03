Поминание погибших на Покровской и Дмитриевской родительских субботах-2023 Елена ГалицкаяЭтой осенью 7 октября и 4 ноября православные верующие обращаются к важным поминальным датам — Покровской и Дмитриевской родительским субботам.
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