СБУ задержала солдата ВСУ, передававшего России «координаты АЗС» на Полтавщине Служба безопасности Украины заявила о задержании военного, .
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СБУ задержала солдата ВСУ, передававшего России «координаты АЗС» на Полтавщине Служба безопасности Украины заявила о задержании военного, .
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