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Как правильно загадывать желания на 2022 год, чтобы повысить вероятность их исполнения?

Как правильно загадывать желания на 2022 год, чтобы повысить вероятность их исполнения?

Настоящее ощущение волшебства можно почувствовать только в Новый год, ведь огромное количество людей в эту ночь сконцентрированы на одной идее — идее праздника: Дед Мороз со Снегурочкой, волшебная ёлка, подарки, фейерверки! Многие считают, что именно по этой причине в новом году исполняются все желания! Мнение психолога Считается, что современный человек с трудом может признаться себе в своих настоящих желаниях! Причины этого лежат в детстве — когда многим из нас запрещали мечтать или высмеивали предпочтения!О том, какими должны быть критерии желаний, рассказала психолог Татьяна Мороз для  пресс-центра “МосРУ”! Вот некоторые из них:правильное желание — такое, которое точно ваше и не навязано родственниками и обществом! формулировка желания не должна содержать: “Не” и “хочу”.

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