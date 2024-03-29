Британский танк Challenger 2 не подходит для ведения боев на Украине — Forbes

Британский танк Challenger 2 не подходит для ведения боев на Украине, пишет Forbes. Эксперты отмечают, что «Челленджер-2» не может быть эффективным в украинских условиях, и Лондон поставил эти машины Киеву для того, чтобы побудить другие страны НАТО пожертвовать Украине свои собственные, более совершенные танки.
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