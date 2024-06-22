Любовь Успенская облила грязью весь шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская угодила в очередной громкий скандал. Артистка, обиженная на Филиппа Киркорова за негативное высказывание о ней, требует компенсацию в 10 миллионов рублей и активно дает интервью, раскрывая свои мысли и чувства.
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