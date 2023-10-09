«Позы Аретино» – средневековая Камасутра из Европы, с которой боролась церковь

Жанр эротического искусства известен с древности и он существовал в разных уголках планеты. Мы хорошо знаем индийскую Камасутру, японские гравюры сюнга, вызывающе откровенные скульптуры из дерева африканских племен.
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