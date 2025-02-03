В игре “Мир танков” началась вторая глава события “Сборочный цех”С 27 января 9:00 по Москве и до 3 марта 3:00 по Москве в игре “Мир танков” проходит событие “Сборочный цех”, благодаря которому любой желающий может приступить к сборке штурмового премиум танка WZ-57-I с тяжёлым характером и крепкой броней.