Карельские депутаты обратились в СК из-за катастрофы с вывозом мусора

Народные избранники в Сортавальском округе просят Бастрыкина дать правовую оценку действиям регоператора Катастрофическая ситуация с вывозом крупногабаритного мусора сложилась в Сортавальском округе, считают местные депутаты.
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