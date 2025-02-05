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Аппетиты растут: Трамп хочет взять управление Газой на США и выселить оттуда всех палестинцев

Аппетиты растут: Трамп хочет взять управление Газой на США и выселить оттуда всех палестинцев

The Wall Street Journal сообщает о заявлении Дональда Трампа насчет готовности США взять на себя управление сектором Газа Как отмечает издание, это предложение «ошеломило экспертов по Ближнему Востоку и союзников Трампа, оставив многие вопросы без ответа.

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