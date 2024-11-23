РПЛ выступила с заявлением по проведению матчей в Москве в снегопад

Российская премьер-лига (РПЛ) заявила, что предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить проведение матчей 16-го тура чемпионата России по футболу в Москве и Подмосковье в запланированное время, несмотря на ожидаемый сильный снегопад.