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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РПЛ выступила с заявлением по проведению матчей в Москве в снегопад

Российская премьер-лига (РПЛ) заявила, что предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить проведение матчей 16-го тура чемпионата России по футболу в Москве и Подмосковье в запланированное время, несмотря на ожидаемый сильный снегопад.

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