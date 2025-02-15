«Ман Сити» предлагал перенести старт следующего сезона АПЛ, чтобы у игроков было больше времени на отдых после КЧМ. Остальные клубы не поддержали идею

Как сообщает Goal со ссылкой на The Times, на состоявшемся в четверг собрании клубов исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано поднял вопрос о переносе начала следующего сезона Премьер-лиги – это позволило бы дать игрокам больше времени на отдых после клубного чемпионата мира.