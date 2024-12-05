РИАН: осквернивший мемориал в Судже литовский активист потерял всех спонсоров

Валдас Барткявичюс*, литовский активист, который осквернил мемориал в Курской области и ранее оказывал финансовую поддержку закупке транспорта для Вооружённых сил Украины, сообщил о потере поддержки со стороны спонсоров после своего поступка.
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